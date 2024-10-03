Отомстил за мать молотком: ухтинец отправится в колонию за покушение на убийство

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Ухтинец решил заступиться за мать и "заработал" себе тюремный срок. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Прокуратуры Коми. По информации ведомства, еще в октябре 2023 года мужчина 54-х лет находился в доме своей матери и выпивал с ее сожителем. В какой-то момент между пасынком и отчимом произошла ссора, после чего каждый отправился спать в свою комнату.

Позже, уже ночью, пасынок вышел "на перекур" и случайно разбудил сожителя матери, проходя мимо. Это привело к возобновлению конфликта, поскольку отчим стал проявлять агрессию и оскорблять ухтинца, а также наговорил много нелестных слов в адрес матери мужчины.

Оскорбленный горожанин вышел на улицу, выкурил сигарету и решил отомстить обидчику. Вооружившись молотком, он нанес не менее пяти ударов по голове оппонента, причинив тому серьезные травмы: закрытую черепно-мозговую травму и вдавленный перелом левой височной кости. Благодаря своевременному приезду медицинской помощи, пострадавшего удалось спасти.

Ухтинец признал свою вину частично, отрицая умысел на убийство. Суд первой инстанции признал его виновным в покушении на убийство и вынес приговор — шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.