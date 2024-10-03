В Сыктывкаре на одной из улиц появились светофоры с вызывной кнопкой

Фото Госавтоинспекции Сыктывкара

Сыктывкарская Госавтоинспекция уведомляет участников движения об изменениях в организации дорожного движения на улице Коммунистической. В экспериментальном режиме напротив домов 46 и 78, в районе Поликлиники №3 и гостиницы "Сыктывкар", установлены светофоры с вызывным устройством - "кнопкой".

Светофор переключается через небольшой промежуток после нажатия. Время для пешеходного перехода составляет 28 секунд. Минимальное ожидание следующего зеленого сигнала составляет 1 минуту и 10 секунд после активации кнопки.

Напоминаем, что кнопочный светофор служит для безопасности пешеходов на участках с активным движением автомобилей.

Госавтоинспекция обращается к водителям и пешеходам с просьбой соблюдать внимательность и следовать актуализированным дорожным сигналам, строго придерживаясь ПДД.