В Сыктывкаре произошло тройное ДТП: есть пострадавший
- 11:45 3 октября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре произошло ДТП с участием трех автомобилей. Подробности происшествия представила Госавтоинспекция МВД по РК.
По информации ведомства, авария случилась 2 октября в районе 11 часов утра. Мужчина 1977 года рождения на автомобиле марки Toyota Rav 4 ехал через местечко Дырнос со стороны ул. Орджоникидзе в сторону ул. Панева. Возле дома 2/1 на ул. Дырнос, осуществляя поворот налево, он не уступил дорогу. Из-за этого отечественный ВАЗ-21099, чтобы избежать столкновения, оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с иномаркой Ford Fusion. В результате избежать удара с Toyota водителю ВАЗа также не удалось.
Первоначально происшествие рассматривалось как ДТП без пострадавших. Однако позже водитель ВАЗа, молодой человек 2001 года рождения, обратился за медицинской помощью с ушибом правого таза, но в госпитализации не нуждался.
Водитель Toyota управляет автомобилем с 2009 года.
ГИБДД настоятельно рекомендует содержать автомобили в хорошем техническом состоянии для предотвращения аварий и травм на дорогах. Водителям стоит неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения, учитывать дорожные условия и выполнять маневры, не создавая угрозы для других участников дорожного движения.