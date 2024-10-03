В Сыктывкаре произошло тройное ДТП: есть пострадавший

В Сыктывкаре произошло ДТП с участием трех автомобилей. Подробности происшествия представила Госавтоинспекция МВД по РК.

По информации ведомства, авария случилась 2 октября в районе 11 часов утра. Мужчина 1977 года рождения на автомобиле марки Toyota Rav 4 ехал через местечко Дырнос со стороны ул. Орджоникидзе в сторону ул. Панева. Возле дома 2/1 на ул. Дырнос, осуществляя поворот налево, он не уступил дорогу. Из-за этого отечественный ВАЗ-21099, чтобы избежать столкновения, оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с иномаркой Ford Fusion. В результате избежать удара с Toyota водителю ВАЗа также не удалось.