В одном из городов Коми из-за медведя введен режим повышенной готовности
- 20:15 3 октября
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- Инесса Богатая
На экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было решено ввести с 3 октября на территории Инты режим повышенной готовности из-за появления медведя в городе. Об этом сообщает "Комиинформ".
По данным сотрудников правоохранительных органов, с июня в отдел МВД России по Интинскому району поступило шесть обращений. Несмотря на отсутствие нападений на людей, медведя видели на улицах Промышленная, Куратова и Лесная. В последние разы его замечали в районе микрорайона Западный. Полицейские патрулируют город в поисках животного, усилив меры по охране общественного порядка. Планируется привлечение профессиональных охотников к решению проблемы.
Жителей настоятельно просят сохранять бдительность и при обнаружении медведя сообщать в единую дежурную диспетчерскую по телефону 6-84-15.
На видео зафиксировано появление медведя в районе нефтебазы.
Напомним, в Коми охотник из Усть-Кулома незаконным способом поймал двух уток. У мужчины не было лицензии на охоту и на владение оружием. Сотрудники полиции конфисковали у него дичь и ружье.