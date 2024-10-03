В одном из городов Коми из-за медведя введен режим повышенной готовности

На экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было решено ввести с 3 октября на территории Инты режим повышенной готовности из-за появления медведя в городе. Об этом сообщает "Комиинформ".

По данным сотрудников правоохранительных органов, с июня в отдел МВД России по Интинскому району поступило шесть обращений. Несмотря на отсутствие нападений на людей, медведя видели на улицах Промышленная, Куратова и Лесная. В последние разы его замечали в районе микрорайона Западный. Полицейские патрулируют город в поисках животного, усилив меры по охране общественного порядка. Планируется привлечение профессиональных охотников к решению проблемы.