В Коми охотник из Усть-Куломского района незаконно добыл двух уток

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Житель Усть-Куломского района получил запрет на охоту из-за нарушения установленных правил. О деталях инцидента сообщили в пресс-службе судов коми. Так, согласно данным ведомства, 12 мая в районе 7 часов утра мужчина на моторной лодке с охотничьим одноствольным ружьем 16 калибра был заметен с двумя селезнями. Отмечается, что у него не оказалось охотничьего билета, разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия, а также документа на добычу охотничьих трофеев. Вдобавок к этому, ружье находилось в расчехленном состоянии.

Эти действия нарушили п.5.2 правил охоты, утвержденных приказом Минприроды России. Мужчина не пришел на судебное заседание, но полностью признал свою вину в правонарушениях.

Мировой судья Ульяновского участка Усть-Куломского района признал его виновным в административных нарушениях и лишил права охоты на один год. Кроме того, добычу изъяли и уничтожили, а оружие конфисковали и передали в Управление службы войск национальной гвардии РФ по Республике Коми.