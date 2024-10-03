Антон Солободянюк ушел с поста министра цифрового развития Коми
- 12:45 3 октября
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- Инесса Богатая
Антон Слободянюк освобожден от обязанностей главы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми после года работы в этой роли.
1 октября Владимир Уйба, руководитель Коми, подписал указ о его увольнении. С 4 октября 2024 года обязанности главы министерства будет исполнять Виталий Осипов, первый заместитель министра.
Добавим, что Антон Слободянюк был назначен на пост министра 2 октября 2023 года, сменив Виталия Осипова, который временно возглавлял министерство в течение шести месяцев.
Также отметим, что с 1 января 2025 года Минцифры Коми ждет переименование в министерство цифрового развития и связи. Ответственность за печать, массовые коммуникации, телерадиовещание и издательства будет передана администрации главы республики.
Напомним, ранее мы сообщали, что в мэрии столицы Коми произошла еще одна кадровая перестановка: Кристина Ващенкова назначена заместителем руководителя городского округа. На новой должности она займется вопросами жилищной политики, архитектуры, городского строительства и землепользования. До этого Ващенкова возглавляла комитет по жилищной политике в администрации города.