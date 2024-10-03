Антон Солободянюк ушел с поста министра цифрового развития Коми

Антон Слободянюк освобожден от обязанностей главы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми после года работы в этой роли.

1 октября Владимир Уйба, руководитель Коми, подписал указ о его увольнении. С 4 октября 2024 года обязанности главы министерства будет исполнять Виталий Осипов, первый заместитель министра.