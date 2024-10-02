У мэра Сыктывкара Владимира Голдина появился еще один зам

Отмечается, что на новой должности Ващенкова будет курировать жилищную политику, архитектуру, городское строительство и вопросы землепользования. До назначения она возглавляла комитет по жилищной политике в городской администрации.

Кристина Ващенкова стала восьмым по счету заместителем главы администрации. В настоящее время у мэра Сыктывкара целых два первых заместителя — Александр Можегов и Александр Гонтарь. Первый еще в прошлом году поехал на СВО. Ольга Бригида руководит вопросами образования, дошкольного воспитания, опеки и попечительства. Елена Семейкина отвечает за связи с общественностью, социальную работу, культуру и физическую культуру. Владислав Матвеев занимается проблемами социальных коммуникаций и правового обеспечения. Ирина Сергеева ведет вопросы муниципальной службы, кадровой политики и антикоррупционных мер, а Лариса Туркова отвечает за экономику, управление финансами и имущественные отношения.