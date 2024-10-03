Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

60-летнему пенсионеру из Коми вынесли приговор за оскорбление полицейского

60-летнему пенсионеру из Коми вынесли приговор за оскорбление полицейского Фото из архива

Жителя Коми осудили за оскорбление сотрудника полиции. Теперь мужчине грозит 200 часов обязательных работ. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на пресс-службу судебных органов.

Согласно имеющимся данным, в июне 2024 года 60-летний мужчина из Нижнего Одеса высказал нецензурные оскорбления в адрес сотрудника правоохранительных органов во время его служебной деятельности.

Суд признал пенсионера виновным и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Напомним, ранее мы сообщали, что прокуратура инициирует проверку по факту отказа медицинских работников в помощи 82-летней женщине из Усть-Вымского района. В мероприятии принимают участие муниципальная прокуратура и представители Росздравнадзора по Коми. Также глава региона Владимир Уйба выразил свое возмущение по данному вопросу. В социальных сетях он выложил пост о том, что пожилая женщина с инвалидностью, обратившись в районную ЦРБ с сильной болью, не получила необходимой помощи. Губернатор назвал инцидент "вопиющим цинизмом". Он также потребовал, в случае подтверждения фактов непрофессионализма, решить вопрос об увольнении главврача медучреждения.

...

  • 0

Популярное

Последние новости