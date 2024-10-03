60-летнему пенсионеру из Коми вынесли приговор за оскорбление полицейского

Жителя Коми осудили за оскорбление сотрудника полиции. Теперь мужчине грозит 200 часов обязательных работ. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на пресс-службу судебных органов.

Согласно имеющимся данным, в июне 2024 года 60-летний мужчина из Нижнего Одеса высказал нецензурные оскорбления в адрес сотрудника правоохранительных органов во время его служебной деятельности.