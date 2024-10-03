60-летнему пенсионеру из Коми вынесли приговор за оскорбление полицейского
- 17:30 3 октября
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- Инесса Богатая
Жителя Коми осудили за оскорбление сотрудника полиции. Теперь мужчине грозит 200 часов обязательных работ. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на пресс-службу судебных органов.
Согласно имеющимся данным, в июне 2024 года 60-летний мужчина из Нижнего Одеса высказал нецензурные оскорбления в адрес сотрудника правоохранительных органов во время его служебной деятельности.
Суд признал пенсионера виновным и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.
Напомним, ранее мы сообщали, что прокуратура инициирует проверку по факту отказа медицинских работников в помощи 82-летней женщине из Усть-Вымского района. В мероприятии принимают участие муниципальная прокуратура и представители Росздравнадзора по Коми. Также глава региона Владимир Уйба выразил свое возмущение по данному вопросу. В социальных сетях он выложил пост о том, что пожилая женщина с инвалидностью, обратившись в районную ЦРБ с сильной болью, не получила необходимой помощи. Губернатор назвал инцидент "вопиющим цинизмом". Он также потребовал, в случае подтверждения фактов непрофессионализма, решить вопрос об увольнении главврача медучреждения.