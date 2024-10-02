"Это вопиющий цинизм": Глава Коми заявил о неприемлемой ситуации в здравоохранении
- 16:30 2 октября
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- Инесса Богатая
Глава Коми Владимир Уйба выразил возмущение по поводу того, что врачи отказались помочь 82-летней пенсионерке, испытывающей острую боль, назвав это неприемлемым случаем в сфере здравоохранения. Об этом он написал на странице во ВКонтакте.
"Обнаружил ужасную ситуацию в медицине. 1 октября утром получил обращение от жителей Усть-Вымского района, которые просили помочь уважаемому ветерану образования. 82-летняя женщина с инвалидностью пришла в ЦРБ с острой болью, но ей отказали в медпомощи. Это вопиющий цинизм. Такое отношение медперсонала к пациентам недопустимо", – пишет глава Коми.
Так же, на большом совещании с кабинетом министров и главами муниципалитетов, состоявшемся 1 октября, губернатор Коми потребовал от министерства здравоохранения немедленно начать расследование и "при наличии ошибок со стороны медиков решить вопрос об увольнении главврача и вынесении строгого выговора дежурному врачу".
Кроме того, губернатор региона призвал жителей республики, столкнувшихся с подобными случаями, незамедлительно сообщать о них в Общественную приемную Главы Коми через филиалы на местах.
"Мы будем жестко реагировать на такие инциденты и принимать строгие дисциплинарные меры в отношении любого врача и главврача за отказ в оказании помощи больным", – пишет Владимир Уйба.