"Это вопиющий цинизм": Глава Коми заявил о неприемлемой ситуации в здравоохранении

Глава Коми Владимир Уйба выразил возмущение по поводу того, что врачи отказались помочь 82-летней пенсионерке, испытывающей острую боль, назвав это неприемлемым случаем в сфере здравоохранения. Об этом он написал на странице во ВКонтакте.

"Обнаружил ужасную ситуацию в медицине. 1 октября утром получил обращение от жителей Усть-Вымского района, которые просили помочь уважаемому ветерану образования. 82-летняя женщина с инвалидностью пришла в ЦРБ с острой болью, но ей отказали в медпомощи. Это вопиющий цинизм. Такое отношение медперсонала к пациентам недопустимо", – пишет глава Коми.

Так же, на большом совещании с кабинетом министров и главами муниципалитетов, состоявшемся 1 октября, губернатор Коми потребовал от министерства здравоохранения немедленно начать расследование и "при наличии ошибок со стороны медиков решить вопрос об увольнении главврача и вынесении строгого выговора дежурному врачу".

Кроме того, губернатор региона призвал жителей республики, столкнувшихся с подобными случаями, незамедлительно сообщать о них в Общественную приемную Главы Коми через филиалы на местах.