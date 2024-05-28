Диско-бабушка из Сыктывкара стала участницей шоу на федеральном канале

Скрин видео телеканала "НТВ"

Диско-бабушка из Коми Лидия Уляшева "засветилась" на федеральном канале. Женщина стала участницей шоу "Звезды сошлись" на "НТВ". Напомним, большую популярность сыктывкарка получила после концерта Сергея Лазарева в столице Коми. Во время выступления артиста она, как и всегда, танцевала. Зажигательные танцы попали на видео других зрителей, далее кадры разлетелось по соцсетям, и в конце концов ее заметил сам Лазарев.

Певец так восхитился гостьей своего выступления, что решил как-то отблагодарить женщину. Но, узнав о непростой судьбе пенсионерки, в том числе о ее проблемах с жильем, он решил помочь бабушке.