Диско-бабушка из Сыктывкара стала участницей шоу на федеральном канале
- 08:15 28 мая
- 6+
- Татьяна Зубова
Диско-бабушка из Коми Лидия Уляшева "засветилась" на федеральном канале. Женщина стала участницей шоу "Звезды сошлись" на "НТВ".
Напомним, большую популярность сыктывкарка получила после концерта Сергея Лазарева в столице Коми. Во время выступления артиста она, как и всегда, танцевала. Зажигательные танцы попали на видео других зрителей, далее кадры разлетелось по соцсетям, и в конце концов ее заметил сам Лазарев.
Певец так восхитился гостьей своего выступления, что решил как-то отблагодарить женщину. Но, узнав о непростой судьбе пенсионерки, в том числе о ее проблемах с жильем, он решил помочь бабушке.
Свою историю Лидия Уляшова рассказала на шоу. Ее помощница Анита Бауэр уточнила, что Лазарев изначально планировал арендовать жилье, но поскольку никто не соглашался сдавать квартиру женщине, певец приобрел недвижимость с учетом пожеланий горожанки. Так, квартира находится на первом этаже в удобном микрорайоне. Певец оформил квадратные метры на себя и платит за коммунальные платежи сам. По словам Аниты, пенсионерка сможет жить в квартире до конца своих дней.