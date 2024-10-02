В Воркуте четверо местных жителей украли из шахт медный кабель почти за полмиллиона рублей
- 22:45 2 октября
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- Инесса Богатая
Четверо воркутинцев украли медный кабель из шахты стоимостью почти полмиллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура Республики Коми. Воркутинский городской суд рассмотрел уголовное дело против четырех местных жителей.
Так, согласно информации пресс-службы ведомства, инцидент произошел в октябре 2023 года: четверо жителей Заполярья неоднократно в ночное время суток проникали на территорию шахты и ножовкой спиливали кабель с катушки. После этого они сняли оплетку с медных жил. Также добавим, что медь общей массой около 400 килограммов была сдана в пункты приема металлов. Отметим, что из-за хищения 84 метров кабеля угледобывающее предприятие понесло убытки в размере 495 тысяч рублей.
Согласно данным пресс-релиза прокуратуры Коми, преступники признали свою вину. Суд назначил им наказание от 1 года 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев лишения свободы в различных исправительных учреждениях. Приговор еще не вступил в законную силу.
Напомним, в Воркуте из-за ураганного ветра в некоторых местах отсутствовала связь и электричество. Отмечается, что скорость ветра достигала 28 метров в секунду.