В Воркуте четверо местных жителей украли из шахт медный кабель почти за полмиллиона рублей

Четверо воркутинцев украли медный кабель из шахты стоимостью почти полмиллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура Республики Коми. Воркутинский городской суд рассмотрел уголовное дело против четырех местных жителей.

Так, согласно информации пресс-службы ведомства, инцидент произошел в октябре 2023 года: четверо жителей Заполярья неоднократно в ночное время суток проникали на территорию шахты и ножовкой спиливали кабель с катушки. После этого они сняли оплетку с медных жил. Также добавим, что медь общей массой около 400 килограммов была сдана в пункты приема металлов. Отметим, что из-за хищения 84 метров кабеля угледобывающее предприятие понесло убытки в размере 495 тысяч рублей.