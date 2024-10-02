В Заполярье из-за ураганного ветра местами пропадает свет и связь
- 14:30 2 октября
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- Инесса Богатая
Второй день подряд в Воркуте продолжается шторм. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на администрацию Заполярья.
Из-за мощных порывов ветра вчера и сегодня во всем городе происходит короткое замыкание и перехлест проводов, о чем информирует администрация города.
Когда ветер утихнет и станет безопасно работать на высоте, займутся устранением проблем с освещением и порванными баннерами. На данный момент проведение таких работ представляет опасность для специалистов.
По прогнозу, на побережье Ненецкого автономного округа ожидаются ветры до 30 м/с, а в районе Воркуты - до 28 м/с. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
"2 и 3 октября на севере европейской части России, в Коми, в районе Воркуты, прогнозируется очень сильный ветер до 28 м/с. В Ненецком округе - до 25 м/с, на побережье - до 30 м/с", - отметил метеоролог.
Он добавил, что сильный ветер ожидается и на юге: в Ростовской области в ближайшие дни прогнозируется усиление ветра до 20 м/с, а в восточных районах Ставрополья и Калмыкии - до 30 м/с. Эти условия могут вызвать пыльные бури и ограничить видимость.
Напомним, что вчера из-за шторма пострадала женщина, она была госпитализирована с травмами.