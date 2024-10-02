В Заполярье из-за ураганного ветра местами пропадает свет и связь

Второй день подряд в Воркуте продолжается шторм. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на администрацию Заполярья.

Из-за мощных порывов ветра вчера и сегодня во всем городе происходит короткое замыкание и перехлест проводов, о чем информирует администрация города.

Когда ветер утихнет и станет безопасно работать на высоте, займутся устранением проблем с освещением и порванными баннерами. На данный момент проведение таких работ представляет опасность для специалистов.

По прогнозу, на побережье Ненецкого автономного округа ожидаются ветры до 30 м/с, а в районе Воркуты - до 28 м/с. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.