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В Заполярье из-за ураганного ветра местами пропадает свет и связь

В Заполярье из-за ураганного ветра местами пропадает свет и связь Фото из архива

Второй день подряд в Воркуте продолжается шторм. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на администрацию Заполярья.

Из-за мощных порывов ветра вчера и сегодня во всем городе происходит короткое замыкание и перехлест проводов, о чем информирует администрация города.

Когда ветер утихнет и станет безопасно работать на высоте, займутся устранением проблем с освещением и порванными баннерами. На данный момент проведение таких работ представляет опасность для специалистов.

По прогнозу, на побережье Ненецкого автономного округа ожидаются ветры до 30 м/с, а в районе Воркуты - до 28 м/с. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"2 и 3 октября на севере европейской части России, в Коми, в районе Воркуты, прогнозируется очень сильный ветер до 28 м/с. В Ненецком округе - до 25 м/с, на побережье - до 30 м/с", - отметил метеоролог.

Он добавил, что сильный ветер ожидается и на юге: в Ростовской области в ближайшие дни прогнозируется усиление ветра до 20 м/с, а в восточных районах Ставрополья и Калмыкии - до 30 м/с. Эти условия могут вызвать пыльные бури и ограничить видимость.

Напомним, что вчера из-за шторма пострадала женщина, она была госпитализирована с травмами.

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