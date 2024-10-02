В Ухте осудили несовершеннолетнего курьера мошенников

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В Ухтинском городском суде осудили несовершеннолетнего курьера за мошенничество. Об этом сообщает пресс-службе судов Коми. Согласно предоставленной информации, он состоял в преступной группе, которая обманывала пожилых людей. Отметим, что основную деятельность он осуществлял на территории Ухты.

По информации ведомства, трое пенсионеров стали его жертвами, передав ему от 93 до 485 тысяч рублей. Также добавим, что подросток полностью признал свою вину и возместил ущерб в полном объеме. Суд приговорил его к году и четырем месяцам лишения свободы в воспитательной колонии.