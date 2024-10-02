Жительница Коми "инвестировала" более двух миллионов рублей в мошенников

Сотрудница учебного заведения из Ухты попала в ловушку мошенников и лишилась 2,5 млн рублей. Она собиралась начать инвестировать, но в итоге оказалась в крупных долгах.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Коми, педагог нашла в интернете курсы по инвестированию и решила их пройти. Позднее через мессенджер ей отправили предложение применить полученные знания на практике и открыть брокерский счет, на который она отправила 2,5 млн рублей.