Жительница Коми "инвестировала" более двух миллионов рублей в мошенников
- 19:00 2 октября
- 12+
- Инесса Богатая
Сотрудница учебного заведения из Ухты попала в ловушку мошенников и лишилась 2,5 млн рублей. Она собиралась начать инвестировать, но в итоге оказалась в крупных долгах.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Коми, педагог нашла в интернете курсы по инвестированию и решила их пройти. Позднее через мессенджер ей отправили предложение применить полученные знания на практике и открыть брокерский счет, на который она отправила 2,5 млн рублей.
"В течение месяца мошенник уговорил женщину взять кредит на 1,4 млн рублей, а также занять 1,1 млн рублей у родственников", - сообщили в МВД.
По данному факту ведомство начало расследование.
Напомним, за последнюю неделю в дежурные части полиции Коми поступило 50 сообщений о мошенничествах. В 38 случаях граждане знали о мошеннических схемах, но не смогли им противостоять. Мошенники использовали распространенные методы, такие как сообщения о несанкционированных списаниях денег или оформлении кредита на имя жертвы, а также предложения заработать на инвестиционных платформах. Жертвами киберпреступников становятся люди всех возрастов.