В Заполярье на женщину рухнула облицовка балкона
- 21:45 1 октября
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- Инесса Богатая
В Воркуте на женщину обрушился элемент балконной облицовки, что потребовало вмешательства врачей. Об этом пишет "БНК".
Информация и видео о том, что жительница Воркуты пострадала от упавшего фрагмента балкона и нуждалась в медицинской помощи, появилась в соцсетях.
Следственное управление СКР по Коми организовало проверку по этому инциденту. Следователи в ходе мероприятий выяснят все обстоятельства происшествия и дадут соответствующую правовую оценку, как указано в пресс-релизе ведомства.
Напомним, что в Коми полиция задержала человека из Сыктывкара за ложное сообщение о бомбе в здании. Неизвестный мужчина позвонил в правоохранительные органы и заявил о заложенной взрывчатке в одном из зданий столицы Коми, отказываясь назвать свое имя. Полицейские оперативно прибыли на место и провели проверку. Обыск показал, что никаких подозрительных объектов не обнаружено. Позже уголовный розыск установил личность злоумышленника. Оказалось, что это 37-летний житель Сыктывкара, который ранее уже был под следствием. В момент звонка он находился рядом с предполагаемым "заминированным" зданием и использовал чужую сим-карту.