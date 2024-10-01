В Заполярье на женщину рухнула облицовка балкона

Напомним, что в Коми полиция задержала человека из Сыктывкара за ложное сообщение о бомбе в здании. Неизвестный мужчина позвонил в правоохранительные органы и заявил о заложенной взрывчатке в одном из зданий столицы Коми, отказываясь назвать свое имя. Полицейские оперативно прибыли на место и провели проверку. Обыск показал, что никаких подозрительных объектов не обнаружено. Позже уголовный розыск установил личность злоумышленника. Оказалось, что это 37-летний житель Сыктывкара, который ранее уже был под следствием. В момент звонка он находился рядом с предполагаемым "заминированным" зданием и использовал чужую сим-карту.