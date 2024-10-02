В Коми пожарные нашли труп женщины на месте возгорания

В Троицко-Печорске сигареты привели к гибели женщины. Возгорание началось в одном из сараев и распространилось на соседние постройки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Коми.

Согласно информации ведомства, в службу пожарных и спасателей Троицко-Печорского района поступил вызов о пожаре в хозпостройках на улице Ленина. Еще 25 человек самостоятельно эвакуировались из соседнего дома.