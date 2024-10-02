В Коми пожарные нашли труп женщины на месте возгорания
- 16:45 2 октября
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- Инесса Богатая
В Троицко-Печорске сигареты привели к гибели женщины. Возгорание началось в одном из сараев и распространилось на соседние постройки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Коми.
Согласно информации ведомства, в службу пожарных и спасателей Троицко-Печорского района поступил вызов о пожаре в хозпостройках на улице Ленина. Еще 25 человек самостоятельно эвакуировались из соседнего дома.
Для тушения пожара привлекли 14 пожарных, четырех сотрудников аварийно-спасательной службы и пять спецавтомобилей. Огненная стихия была локализована на площади 130 квадратных метров. В ходе происшествия погибла женщина 1988 года рождения. Предварительной причиной трагедии называют неосторожность при курении.
Напомним, что в Затон вскоре будет запущен дополнительный автобус из Сыктывкара. До ноября расписание маршрута №23 останется неизменным. Жители Краснозатонского сейчас вынуждены идти пешком три километра от остановки до своих домов. Проблема в том, что после 22:00 маршрут №23 не заезжает в поселок, и иные варианты возвращения поздним вечером отсутствуют. Однако существует маршрут №25, который прибывает в Верхнюю Максаковку и заезжает в Краснозатонский примерно в 22:30 и 23:04. Мэрия Сыктывкара сообщила, что перевозки осуществляются индивидуальным предпринимателем по муниципальным контрактам, и в данный момент движение идет по утвержденному расписанию. Однако было решено внести изменения.