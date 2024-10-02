Из Сыктывкара в городской поселок Краснозатонский пустят дополнительный автобус

В Краснозатонский запустят дополнительный автобус из Сыктывкара. Об этом сообщает "БНК".

Так, согласно данным издания, до ноября расписание маршрута №23 останется без изменений. Затем будет добавлен дополнительный вечерний рейс по просьбе местных жителей.

Также отметим, что по информации "БНК", жители поселка Краснозатонский вынуждены идти пешком три километра от остановки до домов. Проблема в том, что после 22: 00 маршрут №23 не заезжает в поселок, и других вариантов вернуться поздним вечером нет. Однако существует маршрут №25, который едет в Верхнюю Максаковку и заезжает в Краснозатонский примерно в 22:30 и 23:04.

Мэрия Сыктывкара сообщила, что перевозчик осуществляется индивидуальным предпринимателем на основании муниципальных контрактов, и в настоящее время движение идет по утвержденному расписанию. Однако было решено внести изменения.