В Сыктывкаре прокуратура через суд защитила права жильцов аварийного дома

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Прокуратура Эжвинского района города Сыктывкара провела проверку по жалобе участника специальной военной операции, касающейся нарушения районной администрацией жилищного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства. По информации их пресс-релиза прокуратуры, в ходе проверки надзорные органы выявили, что срок расселения из аварийного многоквартирного дома по адресу улица Быковского, 12, был установлен до 31 декабря 2025 года. Однако, жильцы дома сообщают, что состояние здания представляет угрозу для жизни и здоровья проживающих. Кстати, это обстоятельство также было подтверждено в ходе проверки.

Отметим, что прокуратура обратилась в суд с иском о признании распоряжения главы районной администрации в части установленных сроков расселения незаконным. Добавим также, что суд поддержал аргументы прокуратуры и обязал администрацию установить иной, более разумный срок для расселения.

Также отметим, что после вступления решения суда в законную силу прокуратура проследит за его исполнением.