Из Коми за минувшую неделю выдворили граждан Узбекистана и Китая

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Сотрудники полиции Коми депортировали двух граждан Узбекистана и одного гражданина Китая, как сообщает республиканское МВД. Согласно пресс-релизу ведомства, в течение прошедшей недели правоохранительные органы республики привлекли к ответственности за административные нарушения в области миграции четырех иностранных граждан. В частности, в Воркуте выявили гражданина Киргизии без документов, которые подтверждали бы законность его пребывания в России.

Дополнительно, пресс-служба МВД Коми сообщила о выдворении двух граждан Узбекистана и одного гражданина Китая. Вдобавок, за этот год процедура выдворения затронула 104 иностранных гражданина, а также восемь были депортированы.

Стоит добавить, что в Воркуте возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ по факту продажи поддельного документа о регистрации по месту пребывания иностранному гражданину неустановленным лицом. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия.