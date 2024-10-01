В Сыктывкаре задержали 37-летнего мужчину, которые в пьяном состоянии сообщил о "заложенной бомбе"
- 14:30 1 октября
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- Инесса Богатая
В Коми полиция задержала жителя Сыктывкара за ложное сообщение о бомбе в здании. Об этом сообщает издание "АиФ".
Согласно данным издания, неизвестный мужчина позвонил правоохранительным органам и заявил о заложенной бомбе в одном из зданий столицы Коми. Отметим, что горожанин отказался называть свое имя.
Полицейские немедленно выехали на место, организовав проверку. Обыск показал, что никаких подозрительных предметов не обнаружено.
Позже сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался 37-летний житель Сыктывкара. Отмечается, что ранее он уже привлекался к ответственности. На момент звонка он находился рядом с якобы "заминированным" зданием и использовал чужую сим-карту. Отметим, что в отношении сыктывкарца возбуждено уголовное дело. Также добавим, что его взяли под стражу. Кроме того, причины своего поступка мужчина объяснить не смог. Он также заявил, что на момент звонка находился под воздействием алкогольных напитков. Отметим, что подобный инцидент в регионе происходит уже не в первый раз.