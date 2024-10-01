В Сыктывкаре задержали 37-летнего мужчину, которые в пьяном состоянии сообщил о "заложенной бомбе"

В Коми полиция задержала жителя Сыктывкара за ложное сообщение о бомбе в здании. Об этом сообщает издание "АиФ".

Согласно данным издания, неизвестный мужчина позвонил правоохранительным органам и заявил о заложенной бомбе в одном из зданий столицы Коми. Отметим, что горожанин отказался называть свое имя.