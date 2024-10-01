В Коми предприниматель незаконно предоставлял мигрантам работу и жилье

Следствие установило, что с июля 2021 года по февраль 2024 года предприниматель из Усинска, зная о незаконном пребывании на территории России четырех иностранных граждан, предоставлял им неофициальное трудоустройство и проживание. Уголовное дело передано в Усинский городской суд для рассмотрения.

Также напомним, ранее мы сообщали, что житель Сыктывкара, который избил и ограбил пенсионера, был приговорен к 2, 5 годам лишения свободы. Отметим, что в апреле 2024 года мужчина заметил на автобусной остановке пожилого человека с пакетом и проследовал за ним до безлюдного железнодорожного перегона. Дождавшись подходящего момента, он ударил пенсионера в спину, сбив его с ног. Затем он вырвал пакет, ударил пожилого мужчину головой об шпалу и скрылся с места происшествия. Злоумышленник взял продукты на сумму 485 рублей, которые пенсионер собирался передать больной родственнице.