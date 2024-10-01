Сыктывкарец, что избил пенсионера из-за пакета с продуктами, отправится в тюрьму на два года
- 09:50 1 октября
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- Татьяна Зубова
Сыктывкарец, что избил и ограбил пенсионера, отправится в тюрьму на 2,5 года. Эту информацию подтвердили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как пояснили в ведомстве, в апреле 2024 года мужчина заметил на автобусной остановке пенсионера с пакетом и последовал за ним до безлюдного железнодорожного перегона. Воспользовавшись моментом, когда вокруг никого не оказалось, он ударил жертву в спину, чем сбил его с ног. Далее злоумышленник выхватил пакет пожилого мужчины, ударил его головой об шпалу и скрылся. Агрессор взял с собой продукты потерпевшего на сумму 485 рублей, которые мужчина собирался передать своей родственнице, что лежала в больнице.
Рассмотрев обстоятельства дела, суд приговорил нападавшего к 2 годам и 6 месяцам тюремного заключения в исправительной колонии общего режима.
Сторона защиты, в свою очередь, не согласилась с суровостью наказания и подала апелляционную жалобу в Верховный суд. Однако и там решение первой инстанции оставили без изменений, пояснили в ведомстве.