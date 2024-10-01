В Сыктывдинском районе Коми иномарка столкнулась в микроавтобусом и легковым авто
- 12:45 1 октября
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- Инесса Богатая
В Сыктывдинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 28-летняя женщина.
Согласно информации, предоставленной "Комиинформу" Управлением Госавтоинспекции по Республике Коми, авария произошла 30 сентября в 10: 45. 35-летний водитель, управляя автомобилем Nissan Patrol, ехал со стороны Кирова в сторону Сыктывкара. На 785-м километре трассы "Вятка" он не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter, который остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом. После этого в Nissan Patrol врезался автомобиль ВАЗ-21150, следовавший за внедорожником и микроавтобусом.
В результате аварии 28-летняя женщина, управлявшая автомобилем ВАЗ, получила ушибы мягких тканей грудной клетки. Госпитализация не потребовалась. Её спасли ремни безопасности, которые она использовала.
Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость строгого соблюдения правил дорожного движения. Настоятельно рекомендуется учитывать дорожные условия и совершать маневры только при полной уверенности в их безопасности для всех участников движения.
Также напомним, в Сыктывкаре сократили количество эжвинских маршрутов.