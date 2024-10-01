В Сыктывдинском районе Коми иномарка столкнулась в микроавтобусом и легковым авто

В Сыктывдинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 28-летняя женщина.

Согласно информации, предоставленной "Комиинформу" Управлением Госавтоинспекции по Республике Коми, авария произошла 30 сентября в 10: 45. 35-летний водитель, управляя автомобилем Nissan Patrol, ехал со стороны Кирова в сторону Сыктывкара. На 785-м километре трассы "Вятка" он не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter, который остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом. После этого в Nissan Patrol врезался автомобиль ВАЗ-21150, следовавший за внедорожником и микроавтобусом.