В Коми с 1 октября педагогам поднимут оклады на 10%

С 1 октября в республике будет произведено 10% увеличение окладов для педагогов государственных и муниципальных образовательных учреждений. Данную информацию в своем телеграмм-канале предоставил глава Коми Владимир Уйба.

Повышение затрагивает сотрудников детских садов, школ, учреждений дополнительного образования и профессиональных образовательных заведений. Необходимые средства уже зарезервированы в республиканском бюджете.

Изменения уже внесены в регламент оплаты труда работников государственных организаций и отправлены в администрации городов и районов для соответствующей корректировки местных документов.