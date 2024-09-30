В Коми с 1 октября педагогам поднимут оклады на 10%
- 21:45 30 сентября
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- Инесса Богатая
С 1 октября в республике будет произведено 10% увеличение окладов для педагогов государственных и муниципальных образовательных учреждений. Данную информацию в своем телеграмм-канале предоставил глава Коми Владимир Уйба.
Повышение затрагивает сотрудников детских садов, школ, учреждений дополнительного образования и профессиональных образовательных заведений. Необходимые средства уже зарезервированы в республиканском бюджете.
Изменения уже внесены в регламент оплаты труда работников государственных организаций и отправлены в администрации городов и районов для соответствующей корректировки местных документов.
"Кроме увеличения окладов, наша республика предпринимает шаги по улучшению условий труда учителей. Среди ключевых мероприятий – модернизация материально-технической базы школ, создание современных образовательных площадок, а также поддержка специалистов, приезжающих на работу по программе «Земский учитель»", – отметил В. Уйба.
Всего в сфере образования задействованы 14 500 специалистов, занимающихся воспитанием и обучением подрастающего поколения республики.
В. Уйба напомнил, что с 1 апреля этого года оклады были увеличены на 7% для всех категорий педагогических работников в Коми, включая учителей начальных и средних классов, воспитателей, а также преподавателей колледжей и техникумов.