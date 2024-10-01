В Печорском районе в аварии с участием грузовика и мотоцикла пострадали двое детей

Фото УГИБДД МВД по Коми

В Коми в ДТП с участием грузового автомобиля пострадали два подростка на мотоцикле. Согласно информации, предоставленной Управлением Госавтоинспекции Республики Коми, авария произошла вчера, 30 сентября, около шести часов вечера. В поселке Кожва Печорского района 64-летний водитель грузовика ГАЗ-3037 ехал по улице Мира от подъездной дороги к железнодорожной станции "Кожва-Озерный" в сторону Торгового переулка. При маневре поворота налево возле дома №1/1 по Железнодорожному переулку он не уступил дорогу встречному мотоциклу марки Fekon, что привело к столкновению.

В результате аварии 14-летний мотоциклист получил ушибы правой лопатки и левой голени. Он был в мотошлеме и не нуждался в госпитализации. Пассажир мотоцикла, также 14-летний подросток, получил более серьезные травмы – закрытый перелом бедра со смещением. В момент аварии парень находился без мотошлема, его госпитализировали для оказания медицинской помощи.