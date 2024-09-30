В Коми вдова, погибшего под прессом на сенокосе мужчины, отсудила компенсацию
- 01:00 1 октября
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- Инесса Богатая
Жена мужчины, погибшего в Коми при сенокосе, выиграла дело по компенсации морального вреда, как сообщает БНК.
Трагедия произошла летом 2022 года, когда мужчина работал на частного предпринимателя. По договоренности с другим индивидуальным предпринимателем, его отправили на сенокос. Во время работы случился инцидент: мужчина нарушил правила техники безопасности, из-за чего его затянуло в пресс-подборщик. По пути в больницу пострадавший скончался в машине скорой помощи.
Вдове выплачена страховая компенсация в размере 1 миллиона рублей. Позднее она подала иск в суд с требованием 2, 5 миллиона рублей компенсации морального вреда со стороны работодателя. Суд удовлетворил её требования частично, постановив взыскать с ИП 600 тысяч рублей.
Попытка вдовы добиться большей компенсации в апелляционной инстанции не увенчалась успехом. Суд оставил её апелляцию без удовлетворения.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Усть-Куломском районе Коми женщине отказали в праве сдачи экзамена на водительское удостоверение. У жительницы республики имелись на это медицинские противопоказания.