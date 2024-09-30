В Коми женщине запретили сдавать экзамен на права
- 22:45 30 сентября
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- Инесса Богатая
В Усть-Куломском районе местную жительницу, которая имеет медицинские противопоказания к управлению автомобилем, не допустят к сдаче экзамена на водительские права. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.
Так, согласно информации ведомства, в ноябре 2023 года жительница Коми прошла медицинский осмотр, необходимый для допуска к экзаменам на получение водительских прав. Отметим, что женщине тогда выдали медицинское заключение, подтверждающее ее право на управление автомобилем. Этот документ она предоставила в автошколу и ГИБДД.
Однако, в январе 2024 года у женщины произошел приступ заболевания, делающего ее неспособной к вождению. Тем не менее, она попыталась сдать экзамены на права. Прокуратура обратилась в суд. Медицинское заключение было признано недействительным. Теперь женщина не сможет сдавать экзамен и получить права.
Напомним, ранее мы сообщали, что жителя Сыктывкара, убившего сотрудника службы доставки, приговорили к 12 годам тюрьмы. Также он обязан будет выплатить штраф в размере более трех миллионов рублей. Мужчина признал свою вину частично. Кроме того, ранее он уже был судии.