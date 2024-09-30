В Коми женщине запретили сдавать экзамен на права

В Усть-Куломском районе местную жительницу, которая имеет медицинские противопоказания к управлению автомобилем, не допустят к сдаче экзамена на водительские права. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Так, согласно информации ведомства, в ноябре 2023 года жительница Коми прошла медицинский осмотр, необходимый для допуска к экзаменам на получение водительских прав. Отметим, что женщине тогда выдали медицинское заключение, подтверждающее ее право на управление автомобилем. Этот документ она предоставила в автошколу и ГИБДД.