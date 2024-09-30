Студенты из Республики Коми могут бесплатно научиться анализировать данные и работать с нейросетями

Цифровая экосистема МТС сообщает о начале нового набора в Школу аналитиков данных МТС. Набор проходит до 20 октября на конкурсной основе — все участники, прошедшие отбор, пройдут бесплатное обучение, а лучшие из них получат приглашение на стажировку в МТС.

Программа длится 10 месяцев и проходит в онлайн-формате: два раза в неделю проводятся вебинары с разбором теории и практических кейсов. Для работы с большими данными МТС предоставит свой собственный кластер. Для того, чтобы стать студентом курса, нужно подать заявку до 20 октября и выполнить тестовое задание. В этом году программа начнется 7 ноября 2024 года.

Школа аналитиков данных МТС доступна для всех желающих — как для школьников, так и для действующих IT-специалистов. В рамках программы студенты учатся продвинутому владению Python, осваивают основы классического машинного обучения и знакомятся с принципами построения ML-моделей в разных сферах использования, например, геоаналитика, реклама и финтех. Также в этом потоке в программе появятся занятия по обработке естественного языка (NLP), а блок, посвященный рекомендательным системам, временным рядам и Spark, будет значительно расширен.

Кроме того, участникам программы будут доступны комплексные итоговые работы и обратная связь от преподавателей, которые являются специалистами центра Big Data МТС. За выполнение домашних работ, посещение занятий и участие в интерактивах начисляются баллы, которые ученики могут обменять на мерч МТС.