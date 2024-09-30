Указ подписали: с 1 октября штраф 700 рублей за каждый день для владельцев квартир с ванной
- 22:01 30 сентября
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- Служба новостей
Перепланировка квартиры — одно из популярных решений для улучшения жилого пространства, однако это требует не только желания, но и соблюдения строгих правил. Один из самых распространенных видов перепланировки включает перенос так называемых "мокрых" зон (кухня, ванная, туалет) в неподходящие места, где не предусмотрены системы водоснабжения и водоотведения.
Согласно Жилищному кодексу РФ, размещение кухни или ванной комнаты над жилыми помещениями строго запрещено. Недавно в Алтайском крае был случай, когда владелец квартиры объединил кухню, ванную, санузел и коридор в одно помещение, включая установку душевой кабины над кухней нижнего этажа. Кроме того, спальня была перестроена в кухню с установкой мойки и водопроводных систем. Решением областного суда собственника обязали вернуть квартиру в исходное состояние, отклонив его встречный иск о сохранении перепланировки.
Произведение перепланировки без разрешения несет риски не только для владельца, но и для соседей. Если соседи заметят строительные работы или начнут жаловаться на шум, возможны проверки. В случае обнаружения нарушений собственника могут оштрафовать и обязать вернуть квартиру в исходное состояние. Часто восстановление жилья невозможно даже через суд, особенно если изменения касаются конструктивных элементов здания или коммуникаций.
Эксперты подчеркивают, что перепланировка требует внимательного подхода и обязательного согласования с контролирующими органами, такими как Мосжилинспекция. Это не только защитит от штрафов, но и обеспечит безопасность жильцов. Прежде чем приступать к работам, рекомендуется проконсультироваться с профессионалами и убедиться в соответствии задуманных изменений законодательству.
Нелегализованная перепланировка может стать серьезной проблемой при продаже квартиры и вызвать недовольство соседей. Владельцы, не узаконившие изменения, могут столкнуться с обязательством вернуть квартиру в первоначальное состояние, что связано с серьезными затратами и неудобствами, пишет sevastopolmedia.ru.