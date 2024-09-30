Указ подписали: с 1 октября штраф 700 рублей за каждый день для владельцев квартир с ванной

Перепланировка квартиры — одно из популярных решений для улучшения жилого пространства, однако это требует не только желания, но и соблюдения строгих правил. Один из самых распространенных видов перепланировки включает перенос так называемых "мокрых" зон (кухня, ванная, туалет) в неподходящие места, где не предусмотрены системы водоснабжения и водоотведения.

Согласно Жилищному кодексу РФ, размещение кухни или ванной комнаты над жилыми помещениями строго запрещено. Недавно в Алтайском крае был случай, когда владелец квартиры объединил кухню, ванную, санузел и коридор в одно помещение, включая установку душевой кабины над кухней нижнего этажа. Кроме того, спальня была перестроена в кухню с установкой мойки и водопроводных систем. Решением областного суда собственника обязали вернуть квартиру в исходное состояние, отклонив его встречный иск о сохранении перепланировки.