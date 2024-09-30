Житель Коми заплатить штраф в 150 тысяч рублей за выгул быка без надзора
- 16:00 30 сентября
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- Инесса Богатая
Жителю Керок пришлось заплатить 150 тысяч рублей за выпас быка, который сбежал с пастбища и повредил иномарку. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.
Так, согласно информации ведомства, мужчина привел своего быка на выпас к реке Айюве утром 16 августа 2024 года и оставил его без привязи. В районе 17 часов владелец животного отвлекся, в результате чего бык ушел с пастбища к подвесному мосту через реку и повредил там машину марки "Вольво". Против мужчины возбудили дело об административном правонарушении. Владелец животного признал свою вину, искренне раскаялся и возместил потерпевшему ущерб за поврежденное авто в сумме 150 тысяч рублей. С учетом смягчающих обстоятельств, мировым судьей было вынесено минимальное наказание в виде предупреждения.
Отметим, что в Сосногорске решением совета городского поселения запрещено пасти скот на территориях улиц в зоне отвода автомобильных и железных дорог, садов, скверов, лесопарков, а также в рекреационных зонах. Пастбища специально отведены для этих целей, и скот должен находиться на привязи или под наблюдением владельцев. Запрещено оставлять животных без присмотра и пасти их на улицах и других не предназначенных для этого местах, а также допускать разрушение цветников и посевов.