В Коми средняя зарплата жителей Сыктывкара составила 67,7 тысяч рублей

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Среднемесячная чистая зарплата жителей Сыктывкара составляет 67, 7 тысяч рублей. Эту информацию за первую половину 2024 года приводит РИА Новости. По их данным, зарплаты выросли на 12, 6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Соотношение зарплаты к стоимости фиксированного потребительского набора составляет 2, 94. В рейтинге российских городов по уровню зарплат в 2024 году Сыктывкар находится на 72-м месте, обгоняя такие города, как Калининград, Ставрополь и Пенза.

Первое место в списке занимает Новый Уренгой — там среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии 2024 года составила более 156 тысяч рублей, что позволяет приобрести шесть фиксированных потребительских наборов. На последних местах — Нальчик, Грозный и Элиста, где зарплаты в три с половиной раза ниже, а покупательная способность — в три раза меньше.