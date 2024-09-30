В Коми в одном из районов утвердили новый герб и флаг

Напомним, ранее мы сообщали, что Сергей Елдин назначен временно исполняющим обязанности министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми. Указ об этом подписал Глава Республики Владимир Уйба. Елдин исполняет обязанности министра с 30 сентября. В его планы входят завершение кормозаготовительной компании и усиленное сотрудничество с фермерами для предоставления им правительственной и министерской поддержки. Прежний министр Ильдар Андарьянов был освобожден от своих обязанностей в мае 2024 года, и временно его место занимала первый заместитель Надежда Усова. Также отметим, что Сергей Николаевич Елдин родился 7 июня 1977 года в селе Ношуль Прилузского района Республики Коми. У него высшее образование, полученное в Коми государственном педагогическом институте в 2003 году. Елдин работал в Ношульской средней школе, а затем стал главой сельского поселения «Ношуль».