В Сыктывкаре прекращают работу дачные автобусы

В Сыктывкаре завершается работа нескольких сезонных маршрутов. Речь идет о дачных автобусах, которые начинают функционировать с началом огородного сезона.

Как сообщает "Комиавтотранс", автобусные маршруты №36, 111, 124, 125, 127 и 128 будут работать до 13 октября, а с 14 октября маршруты №30 и №38 перейдут на "зимнее" расписание.

Также напомним, ранее мы писали, что мэр Сыктывкара Владимир Голдин положительно оценил транспортную реформу. По его словам отзывы поступают разные, но положительные преобладают.

"У нас остается больше вопросов по тем маршрутам, которые не изменялись. Вопросы пассажиров больше касаются качества перевозок, чем изменений. Нам важно удовлетворять потребности населения", – отметил мэр Сыктывкара.

Также глава города сообщил, что сейчас активно ведётся рекламная кампания для привлечения новых сотрудников в "Комиавтотранс".