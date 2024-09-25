В Сыктывкаре "Комиавтотранс" начнет активнее привлекать женщин на должность водителя автобуса

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В Сыктывкаре в "Комиавтотрансе" не хватает 60 водителей автобусов. Для устранения кадрового дефицита планируется привлечь к работе женщин. Об этом сообщил директор предприятия Дмитрий Чепурнов на общем городском совещании в администрации. "Проводится интенсивная рекламная кампания по набору кадров. Сегодня число желающих превышает потребности, однако в компании осуществляется строгий отбор по качеству водительского состава. Это значительно влияет на качество перевозок. Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления жилья", - отметил мэр столицы Коми Владимир Голдин.

Также он сообщил, что "Комиавтотранс" проводит эксперимент по привлечению женщин-водителей в пассажирские перевозки. Отметим, что на данный момент в компании работают девять женщин-водителей. Также глава Сыктывкара Владимир Голдин подчеркнул высококлассную и качественную работу автоледи, отметив, что они составляют значительную конкуренцию мужчинам за рулем.

В целом, как отметил В. Голдин, вопросы пассажиров в основном касаются качества перевозок: интервалов, расписания и чистоты в автобусах.