Минприроды прокомментировало ситуацию с брошенными саженцами в лесу рядом с Финно-угорским парком
- 12:45 25 сентября
- 6+
- Инесса Богатая
Министр природы Коми прокомментировала ситуацию с брошенными саженцами рядом с селом Ыб. В своем телеграм-канале она написала, что поручила своим подчиненным разобраться в ситуации.
Напомним, в социальных сетях появилась информация о заброшенных саженцах.
"Тысячи саженцев оставлены погибать. Кажется, так теперь восстанавливают лес", — пишут очевидцы в соцсетях.
По предоставленной информации Минприроды, подрядчик привез саженцы для дополнения лесных культур, посаженных в прошлом году.
Место хранения выбрано из-за возможности подъезда автотранспорта. В дальнейшем саженцы доставят к месту посадки вручную. Государственные средства не использовались. Работы по лесовосстановлению будут проводится в соответствии со всеми нормами и требованиями. Сейчас работы на участке продолжаются.
Пустые коробки будут утилизированы после завершения работ. В соответствии с правилами посадка лесных культур должна проводиться не позднее двух недель до устойчивого замерзания почвы.
"Отдельно отмечу, что на акции "Посади свое дерево" все саженцы были использованы для посадки геоглифа "Россия". Сам геоглиф находится в другом месте, вдали от места, где были сделаны фотографии", - подчеркнула Е. Киселевич.
Напомним, Ухтинский суд рассматривал уголовное дело, связанное с обвинением 31-летнего менеджера одной из розничных сетей, торгующих бытовой техникой и электроникой. На протяжении более года он, злоупотребляя доверием своих знакомых, обещал им покупку техники по сниженным ценам, но вместо этого присваивал их денежные средства.