Минприроды прокомментировало ситуацию с брошенными саженцами в лесу рядом с Финно-угорским парком

Министр природы Коми прокомментировала ситуацию с брошенными саженцами рядом с селом Ыб. В своем телеграм-канале она написала, что поручила своим подчиненным разобраться в ситуации.

Напомним, в социальных сетях появилась информация о заброшенных саженцах.

"Тысячи саженцев оставлены погибать. Кажется, так теперь восстанавливают лес", — пишут очевидцы в соцсетях.

По предоставленной информации Минприроды, подрядчик привез саженцы для дополнения лесных культур, посаженных в прошлом году.

Место хранения выбрано из-за возможности подъезда автотранспорта. В дальнейшем саженцы доставят к месту посадки вручную. Государственные средства не использовались. Работы по лесовосстановлению будут проводится в соответствии со всеми нормами и требованиями. Сейчас работы на участке продолжаются.

Пустые коробки будут утилизированы после завершения работ. В соответствии с правилами посадка лесных культур должна проводиться не позднее двух недель до устойчивого замерзания почвы.