В Коми продавца бытовой техники приговорили к принудительным работам за обман покупателей

Ухтинский суд рассматривал уголовное дело по обвинению 31-летнего менеджера одной из розничных сетей, торгующих бытовой техникой и электроникой. Об этом сообщает "Комиинформ".

На протяжении более года фигурант, злоупотребляя доверием, обманывал своих знакомых, обещая им покупку бытовой техники и электроники по сниженным ценам, но на самом деле похищал их денежные средства.