В Коми продавца бытовой техники приговорили к принудительным работам за обман покупателей
- 23:20 24 сентября
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- Инесса Богатая
Ухтинский суд рассматривал уголовное дело по обвинению 31-летнего менеджера одной из розничных сетей, торгующих бытовой техникой и электроникой. Об этом сообщает "Комиинформ".
На протяжении более года фигурант, злоупотребляя доверием, обманывал своих знакомых, обещая им покупку бытовой техники и электроники по сниженным ценам, но на самом деле похищал их денежные средства.
Так, один из знакомых обратился к обвиняемому с просьбой помочь приобрести компьютерную запчасть по лучшей цене. Работник магазина, не имея такой возможности, согласился помочь и получил от знакомого 350 тысяч рублей, запчасть не заказал, а деньги потратил на свои нужды.
Поскольку потерпевший не пошел в полицию, обвиняемый решил продолжить свою незаконную деятельность. В период с 2022 по 2023 год он получил от 19 человек около 2,5 миллиона рублей, обещая им технику, но не предоставил ничего взамен, присвоив деньги.
Во время судебного разбирательства подсудимый признал свою вину. Было доказано 17 эпизодов мошенничества, связанных с хищением чужого имущества путем злоупотребления доверием с причинением значительного материального ущерба.
Принимая во внимание смягчающие обстоятельства и добровольное возмещение ущерба в размере 770 тысяч рублей 18 потерпевшим, суд назначил три года лишения свободы. Реальное наказание заменено на три года принудительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства. Суд также удовлетворил иск двух потерпевших о возмещении ущерба, причиненного преступлением.
Приговор еще не вступил в законную силу.