Житель Коми погиб под колесами поезда в Ростовской области

В Каменском районе Ростовской области под колесами грузового поезда погиб молодой человек из Коми. Об этом сообщает "Комииформ" со ссылкой на УТ МВД по СКФО.

Так, согласно информации издания, инцидент произошел 23 сентября на железнодорожном участке Тарасовка (Тарасовский район) — Глубокая (Каменский район). Молодой человек пересекал железнодорожные пути, когда на него внезапно выехал состав. Он не успел отбежать и попал под поезд. Погибший был 29-летним жителем города Емва в Республике Коми. Ведется расследование.