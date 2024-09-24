Житель Коми погиб под колесами поезда в Ростовской области
- 22:45 24 сентября
- 16+
- Инесса Богатая
В Каменском районе Ростовской области под колесами грузового поезда погиб молодой человек из Коми. Об этом сообщает "Комииформ" со ссылкой на УТ МВД по СКФО.
Так, согласно информации издания, инцидент произошел 23 сентября на железнодорожном участке Тарасовка (Тарасовский район) — Глубокая (Каменский район). Молодой человек пересекал железнодорожные пути, когда на него внезапно выехал состав. Он не успел отбежать и попал под поезд. Погибший был 29-летним жителем города Емва в Республике Коми. Ведется расследование.
Напомним, ранее мы сообщали, что в течение последней недели сотрудники ГИБДД в Республике Коми отстранили от вождения 64 водителя, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Пресс-служба МВД Республики сообщает о возбуждении десять уголовных дел. Согласно пресс-релизу, только за выходные инспекторы выявили 19 водителей, находившихся под действием увеселительного напитка или отказавшихся от медицинского освидетельствования. Максимальное количество нарушений зафиксировано в столице Республики Коми, Ухте и Печоре.