Между Эжвинским районом и Сыктывкаром хотят провести резервный водовод

Мэрия Сыктывкара собирается соединить Эжву и город резервным водоводом. О стратегическом развитии системы водоснабжения рассказал Владимир Голдин - глава администрации столицы Коми, на брифинге с журналистами после общегородской планерки.

"Ремонтная программа водоканала имеет свою специфику, работы идут практически круглый год. В 2022 году в Сыктывкаре случилась серьезная авария на канализационном коллекторе, и сейчас мероприятия по ее ликвидации близятся к завершению. В данный момент мы прокладываем новую линию водовода", - отметил Владимир Голдин.