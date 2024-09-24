Между Эжвинским районом и Сыктывкаром хотят провести резервный водовод
- 20:45 24 сентября
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- Инесса Богатая
Мэрия Сыктывкара собирается соединить Эжву и город резервным водоводом. О стратегическом развитии системы водоснабжения рассказал Владимир Голдин - глава администрации столицы Коми, на брифинге с журналистами после общегородской планерки.
"Ремонтная программа водоканала имеет свою специфику, работы идут практически круглый год. В 2022 году в Сыктывкаре случилась серьезная авария на канализационном коллекторе, и сейчас мероприятия по ее ликвидации близятся к завершению. В данный момент мы прокладываем новую линию водовода", - отметил Владимир Голдин.
Он также сообщил о планах по созданию резервного водовода между Эжвой и Сыктывкаром. Текущие работы включают разработку технического задания и создание рабочей группы, а также участие Минстроя республики.
Напомним, что на должность руководителя сыктывкарского водоканала рассматриваются несколько кандидатов. По словам Владимира Голдина, окончательное решение еще не принято, а временно исполняющей обязанности является Любовь Буслаева. Напомним также, что генеральный директор "Сыктывкарского Водоканала" был назначен заместителем председателя правительства и главой Минстроя Коми 23 сентября.