Мэр Сыктывкара рассказал, что на пост руководителя "Водоканала" рассматривают несколько кандидатур

На должность главы сыктывкарского водоканала претендуют несколько человек. Об этом сообщает издание "Комиинформ" со ссылкой на мэрию столицы Коми.

Мэр Сыктывкара Владимир Голдин на брифинге с журналистами после общегородской планерки сообщил, что среди рассматриваемых кандидатур на руководящую позицию в "Водоканале" имеется несколько претендентов. Тем не менее, окончательное решение еще не принято.