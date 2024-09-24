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Мэр Сыктывкара рассказал, что на пост руководителя "Водоканала" рассматривают несколько кандидатур

Мэр Сыктывкара рассказал, что на пост руководителя "Водоканала" рассматривают несколько кандидатур фото Дарьи Шучалиной

На должность главы сыктывкарского водоканала претендуют несколько человек. Об этом сообщает издание "Комиинформ" со ссылкой на мэрию столицы Коми.

Мэр Сыктывкара Владимир Голдин на брифинге с журналистами после общегородской планерки сообщил, что среди рассматриваемых кандидатур на руководящую позицию в "Водоканале" имеется несколько претендентов. Тем не менее, окончательное решение еще не принято.

"Назначение было для нас неожиданным, поэтому стараемся избегать поспешных решений и тщательно рассмотреть все кандидатуры. Важно не принимать необдуманных шагов для такого серьезного предприятия. В списке есть кандидаты, имевшие или имеющие отношение к "Водоканалу". Первоначально рассматривались 12 человек, теперь список сокращен до четырех", — пояснил Владимир Голдин.

Имена кандидатов администрация держит в секрете. Отметим, что в настоящее время исполняет обязанности руководителя Любовь Буслаева.

Напомним, генеральный директор "Сыктывкарского Водоканала" был назначен 23 сентября заместителем председателя правительства — главой Минстроя Коми.

Также добавим, что Буслаева Любовь Владимировна — заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Сыктывкарский Водоканал». Родилась 11 ноября 1979 года в Инте.

Образование – Сыктывкарский государственный университет, 2003 год. Специальность — финансы и кредит. Квалификация — экономист. Работает в водоканале с 2023 года.

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