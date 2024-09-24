Мэр Сыктывкара рассказал, что на пост руководителя "Водоканала" рассматривают несколько кандидатур
- 24 сентября 19:00
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- Инесса Богатая
На должность главы сыктывкарского водоканала претендуют несколько человек. Об этом сообщает издание "Комиинформ" со ссылкой на мэрию столицы Коми.
Мэр Сыктывкара Владимир Голдин на брифинге с журналистами после общегородской планерки сообщил, что среди рассматриваемых кандидатур на руководящую позицию в "Водоканале" имеется несколько претендентов. Тем не менее, окончательное решение еще не принято.
"Назначение было для нас неожиданным, поэтому стараемся избегать поспешных решений и тщательно рассмотреть все кандидатуры. Важно не принимать необдуманных шагов для такого серьезного предприятия. В списке есть кандидаты, имевшие или имеющие отношение к "Водоканалу". Первоначально рассматривались 12 человек, теперь список сокращен до четырех", — пояснил Владимир Голдин.
Имена кандидатов администрация держит в секрете. Отметим, что в настоящее время исполняет обязанности руководителя Любовь Буслаева.
Напомним, генеральный директор "Сыктывкарского Водоканала" был назначен 23 сентября заместителем председателя правительства — главой Минстроя Коми.
Также добавим, что Буслаева Любовь Владимировна — заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Сыктывкарский Водоканал». Родилась 11 ноября 1979 года в Инте.
Образование – Сыктывкарский государственный университет, 2003 год. Специальность — финансы и кредит. Квалификация — экономист. Работает в водоканале с 2023 года.