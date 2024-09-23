В Коми назначили нового министра строительства

В Коми бывшего директора "Сыктывкарского Водоканала" Андрея Селиванова назначили на пост заместителем председателя правительства и руководителем Минстроя республики. Об этом сообщил Глава региона Владимир Уйба в своем телеграм-канале.

Губернатор также отметил, что на посту руководителя "Водоканала" Андрей Селиванов смог вывести муниципальное предприятие Сыктывкара в лидеры отрасли по целой стране.