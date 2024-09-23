В Коми назначили нового министра строительства
- 10:45 23 сентября
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- Инесса Богатая
В Коми бывшего директора "Сыктывкарского Водоканала" Андрея Селиванова назначили на пост заместителем председателя правительства и руководителем Минстроя республики. Об этом сообщил Глава региона Владимир Уйба в своем телеграм-канале.
Губернатор также отметил, что на посту руководителя "Водоканала" Андрей Селиванов смог вывести муниципальное предприятие Сыктывкара в лидеры отрасли по целой стране.
Кроме того, Глава Коми поставил первую задачу А. Селиванову - благополучно запустить и пройти отопительный сезон в городах и районах республики.
О назначении Владимир Уйба сообщил на оперативном совещании с министрами и руководителями администраций муниципалитетов.
Также отметим, что Андрею Сергеевичу 49 лет. Он родился 22 апреля 1975 года в селе Большая Рудка Шарангского района Горьковской области. Закончил Санкт-Петербургскую лесотехническую академию в 2007 году по специальности автодороги и аэродромы, получив квалификацию инженера. До настоящего времени работал в столичном водоканале с 1998 года, начиная с должности мастера и дойдя до генерального директора.