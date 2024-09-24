В Коми за последнюю неделю медики обнаружили 182 случая внебольничных пневмоний
- 11:45 24 сентября
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- Инесса Богатая
Согласно информации Роспотребнадзора по Коми, с 16 по 22 сентября в регионе зафиксировали 9101 случай ОРВИ, среди которых 5404 случая у детей. За то же время зарегистрировано 182 случая внебольничной пневмонии, из них 86 у детей до 17 лет.
Также добавим, что у 110 человек обнаружен COVID-19.
Эпидемиологический анализ показал, что эпидемический порог в республике превышен на 6, 6%, преимущественно за счет заболеваемости среди взрослого населения и детей в возрасте от 7 до 14 лет. По данным организаций, которые исследовали пробы на вирусы гриппа и ОРВИ, в материалах от больных выявлены респираторные вирусы не гриппозной этиологии.
Напомним, ранее мы сообщали, что Роспотребнадзор проводит расследование в связи с массовой заболеваемостью ОРВИ и пневмонией в одной из школ Сыктывкара. С 20 сентября, до особого распоряжения, введен карантин для учащихся гимназии имени Пушкина и СОШ №21, посещающих учебный корпус на улице Петрозаводской, 4. В настоящее время специалисты проверяют соблюдение санитарного законодательства.
Кроме того, в регионе продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Всего вакцинировано 80267 человек, включая 29356 детей, что составляет 11, 1% от населения республики. Желающие могут сделать прививку в поликлиниках по месту жительства, предварительно проконсультировавшись с врачом, поскольку у вакцины есть противопоказания.