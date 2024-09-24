В Коми за последнюю неделю медики обнаружили 182 случая внебольничных пневмоний

Согласно информации Роспотребнадзора по Коми, с 16 по 22 сентября в регионе зафиксировали 9101 случай ОРВИ, среди которых 5404 случая у детей. За то же время зарегистрировано 182 случая внебольничной пневмонии, из них 86 у детей до 17 лет.

Также добавим, что у 110 человек обнаружен COVID-19.