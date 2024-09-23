В Сыктывкаре Роспотебнадзор начал расследование из-за высокой заболеваемости в Пушкинской гимназии
- 17:30 23 сентября
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- Инесса Богатая
По информации управления Роспотребнадзора по Коми, в связи с выявлением случаев ОРВИ и пневмонии среди учеников гимназии имени А. С. Пушкина, проводится эпидемиологическое расследование. Об этом сообщает "БНК".
Так, согласно информации издания, ведомство выдало предписание о выполнении дополнительных противоэпидемических мер в учебном заведении.
Для предотвращения распространения инфекции Главный государственный врач по Коми постановил с 20 сентября ввести ограничительные меры (карантин) для учащихся гимназии имени Пушкина и СОШ №21, расположенных в корпусе на Петрозаводской, 4, до особого распоряжения.
На текущий момент эпидемиологическое расследование продолжается, и специалисты оценивают соблюдение санитарных норм. Ситуация находится под строгим контролем управления Роспотребнадзора по Республике Коми.
Напомним, в Коми больницы стали принимать новых педиатров. Так, например, в Интинскую центральную районную больницу пришли два новых участковых детских врача. Отметим, что медучреждение также предлагает возможности для профессионального роста специалистов.