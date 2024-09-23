В Сыктывкаре Роспотебнадзор начал расследование из-за высокой заболеваемости в Пушкинской гимназии

По информации управления Роспотребнадзора по Коми, в связи с выявлением случаев ОРВИ и пневмонии среди учеников гимназии имени А. С. Пушкина, проводится эпидемиологическое расследование. Об этом сообщает "БНК".

Так, согласно информации издания, ведомство выдало предписание о выполнении дополнительных противоэпидемических мер в учебном заведении.