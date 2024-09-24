В Прилузье мужчина, что попал под колеса Opel, скончался в больнице
- 09:50 24 сентября
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- Татьяна Зубова
В Прилузье Opel насмерть сбил пешехода, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Коми.
Как уточняется в материалах ведомства, инцидент случился вчера, 23 сентября, около семи вечера. 48-летний водитель автомобиля Opel Vectra двигался по деревне Остаповская, выезжая с трассы "Вятка" в направлении села Объячево. Примерно около дома №57 в деревне Остаповская он сбил пешехода, что в момент аварии находился на проезжей части с правой стороны от автомобиля.
В результате дорожно-транспортного происшествия 53-летний пешеход получил серьезные травмы, несовместимые с жизнью. Его экстренно госпитализировали в больницу, но спасти жизнь пациента не удалось. Врачи реанимации констатировали смерть мужчины.
Напомним, ранее в Сыктывкаре по вине 18-летнего водителя погибли два человека. Молодой человек на пешеходном переходе сбил двух мужчин. Один из пострадавших скончался на месте, другой - чуть позднее в больнице. Страшные кадры попали на видео. Известно, что молодого человека заключили пол стражу до ноября.