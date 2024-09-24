В Прилузье мужчина, что попал под колеса Opel, скончался в больнице

Фото УГИБДД МВД по Коми

В Прилузье Opel насмерть сбил пешехода, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Коми. Как уточняется в материалах ведомства, инцидент случился вчера, 23 сентября, около семи вечера. 48-летний водитель автомобиля Opel Vectra двигался по деревне Остаповская, выезжая с трассы "Вятка" в направлении села Объячево. Примерно около дома №57 в деревне Остаповская он сбил пешехода, что в момент аварии находился на проезжей части с правой стороны от автомобиля.

В результате дорожно-транспортного происшествия 53-летний пешеход получил серьезные травмы, несовместимые с жизнью. Его экстренно госпитализировали в больницу, но спасти жизнь пациента не удалось. Врачи реанимации констатировали смерть мужчины.