Появилось видео мужчины, что украл кольцо в ювелирном магазине Воркуты
- 09:00 24 сентября
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- Татьяна Зубова
Появилось видео воркутинца, что обокрал ювелирный магазин. Детали происшествия рассказали в пресс-службе МВД по Коми.
Как следует из материалов дела, директор ювелирного магазина обратился в полицию с заявлением о краже кольца.
Благодаря оперативной работе полиции удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 52-летний местный житель. Как выяснило следствие, мужчина воспользовался моментом, когда продавец отвлеклась и спрятал украшение ценой свыше четырех тысяч рублей в своем кармане. Однако остаться незамеченным злоумышленнику не удалось. Момент преступления зафиксировала камера наблюдения.
В настоящий момент по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Подозреваемый горожанин находится по подписке о невыезде и обязательстве надлежащего поведения. В ведомстве также добавили, что похищенное кольцо найдено и возвращено обратно в магазин.
Напомним, ранее также в Воркуте пожилая женщина и ее сын обокрали магазин электроники. "Гангста-семья" незаконно присвоила ноутбук за 100 тысяч рублей.