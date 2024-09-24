Появилось видео мужчины, что украл кольцо в ювелирном магазине Воркуты

Скрин видео МВД по Коми

Появилось видео воркутинца, что обокрал ювелирный магазин. Детали происшествия рассказали в пресс-службе МВД по Коми. Как следует из материалов дела, директор ювелирного магазина обратился в полицию с заявлением о краже кольца.

Благодаря оперативной работе полиции удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 52-летний местный житель. Как выяснило следствие, мужчина воспользовался моментом, когда продавец отвлеклась и спрятал украшение ценой свыше четырех тысяч рублей в своем кармане. Однако остаться незамеченным злоумышленнику не удалось. Момент преступления зафиксировала камера наблюдения.

В настоящий момент по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Подозреваемый горожанин находится по подписке о невыезде и обязательстве надлежащего поведения. В ведомстве также добавили, что похищенное кольцо найдено и возвращено обратно в магазин.