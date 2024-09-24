В Сыктывкаре сразу несколько категорий семей освобождены от платы за детский сад

В Сыктывкаре сразу для нескольких категорий граждан введена дополнительная льгота - освобождение от родительской платы за детский сад.

Речь идет о гражданах Российской Федерации, Украины, а также Донецкой и Луганской Народных Республик и лицах, не имеющих гражданства, что проживали на территории Украины, ДНР, ЛНР, вынуждено в экстренном порядке уехали из этих регионов и оказались территории России после 18 февраля 2022 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте столичной мэрии.