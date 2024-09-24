В Сыктывкаре сразу несколько категорий семей освобождены от платы за детский сад
- 08:45 24 сентября
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- Татьяна Зубова
В Сыктывкаре сразу для нескольких категорий граждан введена дополнительная льгота - освобождение от родительской платы за детский сад.
Речь идет о гражданах Российской Федерации, Украины, а также Донецкой и Луганской Народных Республик и лицах, не имеющих гражданства, что проживали на территории Украины, ДНР, ЛНР, вынуждено в экстренном порядке уехали из этих регионов и оказались территории России после 18 февраля 2022 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте столичной мэрии.
Стоит отметить, что согласно документу, дополнительно в список льготников входят семьи, что покинули свои дома в приграничных районах России: Белгородской, Брянской, Курской областях. В случае, если они прибыли в Сыктывкар после 9 августа 2024 года, их дети также имеют право на бесплатное посещение дошкольных образовательных учреждений.
Напомним, ранее в Сыктывкаре на карантин по энтеровирусной инфекции закрыли детский сад. Инцидент находится на контроле местного Роспотребнадзора. В случае обнаружения вины персонала, ответственные лица понесут наказание.