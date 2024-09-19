В Сыктывкаре на карантин по энтеровирусной инфекции закрыли детский сад
- 09:00 19 сентября
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- Татьяна Зубова
В Сыктывкаре на карантин закрыли детский сад. К таким мерам прибегли из-за вспышки энтеровирусной инфекции.
Об этом сообщает Комиинформ со ссылкой на Управление дошкольного образования администрации города.
Напомним, ранее федеральные телеканалы сообщили о выявлении острой кишечной инфекции в детском саду №74 в Эжвинском районе. В сообщениях в частности говорилось, о 25 заболевших, 24 из которых - дети.
При этом официальные источники опровергли данную информацию. По информации администрации, первый случай энтеровирусной инфекции зарегистрировали 3 сентября, заболевание выявлено лишь у одного ребенка.
На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация следующая: к 11 сентября подтверждены диагнозы энтеровирусной инфекции у шести детей. К 18 сентября количество заболевших возросло до 11 детей и одного сотрудника учреждения. Все заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии.
После постановления Роспотребнадзора детский сад №74 полностью для проведения карантинных мероприятий. Была осуществлена тщательная дезинфекция всех групп, столовой и общественных зон.
На текущий момент взяты смывы для анализа, результаты которых пока не получены. Проводится всесторонняя проверка. При обнаружении нарушений работники детского сада понесут соответствующие наказания.