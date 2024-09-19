В Сыктывкаре на карантин по энтеровирусной инфекции закрыли детский сад

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Сыктывкаре на карантин закрыли детский сад. К таким мерам прибегли из-за вспышки энтеровирусной инфекции. Об этом сообщает Комиинформ со ссылкой на Управление дошкольного образования администрации города.

Напомним, ранее федеральные телеканалы сообщили о выявлении острой кишечной инфекции в детском саду №74 в Эжвинском районе. В сообщениях в частности говорилось, о 25 заболевших, 24 из которых - дети.

При этом официальные источники опровергли данную информацию. По информации администрации, первый случай энтеровирусной инфекции зарегистрировали 3 сентября, заболевание выявлено лишь у одного ребенка.

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация следующая: к 11 сентября подтверждены диагнозы энтеровирусной инфекции у шести детей. К 18 сентября количество заболевших возросло до 11 детей и одного сотрудника учреждения. Все заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии.

После постановления Роспотребнадзора детский сад №74 полностью для проведения карантинных мероприятий. Была осуществлена тщательная дезинфекция всех групп, столовой и общественных зон.