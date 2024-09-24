В Эжве обнаружили тело мертвого мужчины, погибшего из-за любимой женщины

Жительница Эжвы предстанет перед судом за убийство возлюбленного, что был старше её почти на 20 лет. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, в жилом доме на улице Мира, между сожителями произошел конфликт на фоне личных неприязненных отношений. В какой-то момент ссора зашла так далеко, что разъяренная горожанка схватила нож и вонзила лезвие в живот оппоненту. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.