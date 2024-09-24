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В Эжве обнаружили тело мертвого мужчины, погибшего из-за любимой женщины

В Эжве обнаружили тело мертвого мужчины, погибшего из-за любимой женщиныФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Жительница Эжвы предстанет перед судом за убийство возлюбленного, что был старше её почти на 20 лет. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, в жилом доме на улице Мира, между сожителями произошел конфликт на фоне личных неприязненных отношений. В какой-то момент ссора зашла так далеко, что разъяренная горожанка схватила нож и вонзила лезвие в живот оппоненту. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

Женщину задержали и заключили под стражу. Ее обвиняют в умышленном причинении смерти другому человеку.

В настоящий момент правоохранители осмотрели место происшествия, провели освидетельствование, взяли показания, а также провели изъятие образцов для сравнительного анализа. Назначены судебные экспертизы, продолжаются допросы свидетелей происшествия, уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее в Коми мужчина сначала едва не задушил свою возлюбленную, а после убил соседа бревном по голове. Суд назначил агрессору более девяти лет колонии.

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