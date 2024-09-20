Душил возлюбленную, а после убил приятеля: в Ижме мужчина отправится в колонию за двойное преступление

Житель Ижемского района отправится в колонию на девять лет за убийство и покушение на убийство. Детали происшествий рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В июне 2024 года 63-летний мужчина поссорился со своей сожительницей. Дело в том, что та не вернула сдачу после покупки алкоголя. Тогда разъяренный сельчанин избил ее и стал душить, при этом он угрожал убить жертву и самостоятельно похоронить. Спустя два дня, находясь в своем доме и распивая спиртные напитки, агрессор вонзил кухонный нож в грудь 30-летнему мужчине. От полученных ранений последний погиб.