Душил возлюбленную, а после убил приятеля: в Ижме мужчина отправится в колонию за двойное преступление
- 08:45 20 сентября
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- Татьяна Зубова
Житель Ижемского района отправится в колонию на девять лет за убийство и покушение на убийство. Детали происшествий рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
В июне 2024 года 63-летний мужчина поссорился со своей сожительницей. Дело в том, что та не вернула сдачу после покупки алкоголя. Тогда разъяренный сельчанин избил ее и стал душить, при этом он угрожал убить жертву и самостоятельно похоронить. Спустя два дня, находясь в своем доме и распивая спиртные напитки, агрессор вонзил кухонный нож в грудь 30-летнему мужчине. От полученных ранений последний погиб.
Подсудимый отказался признать свою вину, утверждая, что он не избивал сожительницу и не угрожал ей. Он заявил, что лишь пытался очистить её лицо от песка, попавшего туда после падения на землю. Кроме того, он настаивал на том, что мужчина погиб от действий других лиц, которые принесли труп к его дому и инсценировали преступление, чтобы на него пало подозрение.