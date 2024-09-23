В Коми приехал Генеральный консул Индии в Санкт-Петербурге

Генеральный консул Индии в Санкт-Петербурге Кумар Гаурав прибыл в Республику Коми с официальным визитом. В пресс-службе главы региона сообщили об этом событии.

Как уточнили в ведомстве, в ходе визита будут обсуждаться вопросы взаимодействия между Республикой Коми и Индией в сферах экономики, образования и культуры.