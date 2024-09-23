В Коми приехал Генеральный консул Индии в Санкт-Петербурге
- 23:20 23 сентября
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- Инесса Богатая
Генеральный консул Индии в Санкт-Петербурге Кумар Гаурав прибыл в Республику Коми с официальным визитом. В пресс-службе главы региона сообщили об этом событии.
Как уточнили в ведомстве, в ходе визита будут обсуждаться вопросы взаимодействия между Республикой Коми и Индией в сферах экономики, образования и культуры.
Начало визита ознаменовалось церемонией возложения цветов у мемориала "Вечная слава" в Сыктывкаре.
Сегодня, 23 сентября, в программе Кумара Гаурава запланированы встречи с представителями регионального правительства, посещение Торгово-промышленной палаты Коми, а также знакомство с работой центра "Мой бизнес". Кроме того, консул обсудит перспективы сотрудничества в сфере образования в Сыктывкарском государственном университете имени Питирима Сорокина.
В рамках культурной программы визита предусмотрены обзорная экскурсия по Сыктывкару, посещение Национального музея Республики Коми и Дома дружбы народов Коми.
К тому же, стоит напомнить, что в администрации Сыктывкара сообщили, куда обращаться в случае, если до сих пор в квартире отсутствует отопление. Также отметим, что сегодня, 23 сентября, в столице Коми официально начался отопительный сезон.