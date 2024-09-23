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В мэрии Сыктывкара рассказали, что делать в случае отсутствия отопления в квартире

В мэрии Сыктывкара рассказали, что делать в случае отсутствия отопления в квартиреФото из архива

В администрации столицы Коми рассказали, куда обращаться, если радиаторы все еще не греют. Об этом сообщает "Комиинформ".

Сегодня в Сыктывкаре начался отопительный сезон. Тем не менее, жители продолжают жаловаться на холод в квартирах и рабочих помещениях.

Как отметили в мэрии, ресурсоснабжающие организации уже обеспечили подачу тепла до многоквартирных домов, поэтому в техническом плане отопление было включено.

Теперь дальнейшая работа ложится на плечи управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК - обслуживающих организаций, которые ответственны за подачу тепла в домах. Если батареи остаются холодными, несмотря на подачу тепла, нужно снова связаться с управляющей компанией.

Существует несколько причин, по которым батареи могут оставаться холодными: низкое давление воды в трубах, засорение отопительной системы, воздушная пробка во внутренней системе отопления, закрытые краны и т.д.

Специалисты управляющей компании проверят температуру и давление воды на входе и выходе в доме. Если параметры будут отклоняться от норм, они выяснят причину. При необходимости вызовут специалиста для устранения проблемы.

Номера телефонов управляющих компаний можно найти в квитанции или по ссылке.

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