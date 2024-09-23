В мэрии Сыктывкара рассказали, что делать в случае отсутствия отопления в квартире

В администрации столицы Коми рассказали, куда обращаться, если радиаторы все еще не греют. Об этом сообщает "Комиинформ".

Сегодня в Сыктывкаре начался отопительный сезон. Тем не менее, жители продолжают жаловаться на холод в квартирах и рабочих помещениях.